Шарапова (Исупова) Дарья Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти29.01.1849
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Исупов Спиридон Евлампиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1826
Сын: Шарапов Даниил Прокопьевич
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шарапов Елена Прокопьевич
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
05.07.1828
Дочь: Ольга Прокопьевна
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Шарапов Дмитрий Прокопьевич
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
17.11.1832
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
16.05.1834
Дочь: Елена Прокопьевна
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
20.02.1838
Дочь: Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
20.02.1838
Дочь: Михеева Евдокия Прокопьевна
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Прокопьевна
Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1849
Причина смерти: горячкою