Шарапова (Исупова) Дарья Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Исупова) Дарья Спиридоновна

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Место рождения

Селигинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

29.01.1849

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Исупов Спиридон Евлампиев

Мать: не указана

Селигинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1826

Сын: Шарапов Даниил Прокопьевич

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шарапов Елена Прокопьевич

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Рождение ребёнка
05.07.1828

Дочь: Ольга Прокопьевна

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Шарапов Дмитрий Прокопьевич

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Рождение ребёнка
17.11.1832

Сын: Шарапов Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1834

Дочь: Елена Прокопьевна

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Рождение ребёнка
20.02.1838

Дочь: Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Рождение ребёнка
20.02.1838

Дочь: Михеева Евдокия Прокопьевна

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Прокопьевна

Отец ребёнка: Шарапов Прокопий Климонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Прокопий Климонтович

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.01.1849
Причина смерти: горячкою
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