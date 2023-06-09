Назарова Агапья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Агапья Григорьевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1859
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд