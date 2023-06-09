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Назарова Агапья Григорьевна
Назарова Агапья Григорьевна
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1859
Дата смерти
1859
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1859
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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