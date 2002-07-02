Рубанченко Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубанченко Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1975 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.2002

Отец: Симонов Александр Геннадьевич

Мать: не указана