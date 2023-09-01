Щёголева (Щёголева) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щёголева (Щёголева) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: N Михаил

Мать: N N

Рождение ребёнка
1888

Сын: Щёголев Иосиф Стефанович

Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Щёголев Яков Стефанович

Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич

Рождение ребёнка
25.07.1896

Дочь: Щёголева Ев Стефановна

Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич

Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.11.1903

Сын: Щёголев Александр Стефанович

Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич

Замятино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
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