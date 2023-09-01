Щёголева (Щёголева) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1896
Дочь: Щёголева Ев Стефановна
Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич
Рождение ребёнка
17.11.1903
Сын: Щёголев Александр Стефанович
Отец ребёнка: Щёголев Стефан Сергеевич
Работа или профессия
Неизвестно