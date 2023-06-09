Freund (Kratz) Christina Margaretha
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1817
Рождение ребёнка
04.08.1821
Дочь: Freund Maria Elisabeth
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Рождение ребёнка
29.03.1824
Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich
Смерть
После 1850