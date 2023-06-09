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Freund (Kratz) Christina Margaretha

Место рождения

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.02.1817

Муж: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.08.1821

Дочь: Freund Maria Elisabeth

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Рождение ребёнка
29.03.1824

Сын: Freund Johann Heinrich

Отец ребёнка: Freund Johann Heinrich

Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
После 1850
Васильевка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область