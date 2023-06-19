Корнышева (Рыбакова) Екатерина Урвановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнышева (Рыбакова) Екатерина Урвановна

Корнышева (Рыбакова) Екатерина Урвановна

Место рождения

Павлово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

05.12.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Павлово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
28.10.1879 ст.

Муж: Корнышев Дементий Яковлевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1880 ст.

Дочь: Корнышева Ульяна Дементьевна

Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1882 ст.

Сын: Корнышев Василий Дементьевич

Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1884 ст.

Дочь: Корнышева Фёкла Дементьевна

Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1887 ст.

Дочь: Корнышева Татьяна Дементьевна

Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.

Сын: Корнышев Евдоким Дементьевич

Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1890 ст.

Дочь: Корнышева Маланья Дементьевна

Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.

Сын: Корнышев Федот Дементьевич

Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич

Борисово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно