Корнышева (Рыбакова) Екатерина Урвановна
Место рождения
Дата рождения05.12.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1879 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1880 ст.
Дочь: Корнышева Ульяна Дементьевна
Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
26.02.1882 ст.
Сын: Корнышев Василий Дементьевич
Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
23.09.1884 ст.
Дочь: Корнышева Фёкла Дементьевна
Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
09.01.1887 ст.
Дочь: Корнышева Татьяна Дементьевна
Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
01.08.1888 ст.
Сын: Корнышев Евдоким Дементьевич
Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.04.1890 ст.
Дочь: Корнышева Маланья Дементьевна
Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич
Рождение ребёнка
02.03.1892 ст.
Сын: Корнышев Федот Дементьевич
Отец ребёнка: Корнышев Дементий Яковлевич
Смерть
Неизвестно