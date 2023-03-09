Федосеева (Левакина) Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Левакина) Любовь Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЗО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969

Отец: Левакин Виктор Иванович

Мать: Левакина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
02.01.1992

Дочь: Федосеева Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
18.12.2006

Дочь: Федосеева Виталина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.07.2009

Сын: Федосеев Виктор Викторович

Отец ребёнка: не указан