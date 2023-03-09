Федосеева (Левакина) Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969
Рождение ребёнка
02.01.1992
Дочь: Федосеева Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Федосеев Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
18.12.2006
Дочь: Федосеева Виталина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.07.2009
Сын: Федосеев Виктор Викторович
Отец ребёнка: не указан