Попов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Сын: Попов Василий
Мать ребёнка: не указана
Российская империя станица Чамлыкская Лабинского отдела Кубанской области.
Старообрядец Терского казачьего войска
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Николай
Мать ребёнка: не указана
Российская империя станица Чамлыкская Лабинского отдела Кубанской области.
Смерть
Неизвестно