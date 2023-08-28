Попов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Попов Василий

Мать ребёнка: не указана

Российская империя станица Чамлыкская Лабинского отдела Кубанской области.
Старообрядец Терского казачьего войска
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Николай

Мать ребёнка: не указана

Российская империя станица Чамлыкская Лабинского отдела Кубанской области.
Смерть
Неизвестно
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