Носкова Агафья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носкова Агафья Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Носков Федор Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Федоров

Рождение ребёнка
1847

Сын: Носков Ефим Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Федоров

Рождение ребёнка
1848

Сын: Носков Елизар Иванович

Отец ребёнка: Носков Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носков Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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