Чащина (Тренина вдова) (Чащина (Тренина вдова)) Пелагия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти15.04.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Сутягина Васса Трофимова
Отец ребёнка: Чащин Трофим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Мужева Настасья Трофимова
Отец ребёнка: Чащин Трофим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Чащин Трофим Васильев
Бракосочетание
26.05.1802
Смерть
15.04.1813
Причина смерти: от водянной