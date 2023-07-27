Чащина (Тренина вдова) (Чащина (Тренина вдова)) Пелагия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Тренина вдова) (Чащина (Тренина вдова)) Пелагия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

15.04.1813

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Сутягина Васса Трофимова

Отец ребёнка: Чащин Трофим Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Мужева Настасья Трофимова

Отец ребёнка: Чащин Трофим Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Клепикова - Седунова Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Чащин Трофим Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.05.1802

Муж: Чащин Трофим Васильев

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.04.1813
Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от водянной
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