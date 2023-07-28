Мужева (Чащина) Настасья Трофимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
21.01.1816
Муж: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
02.05.1817
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
19.07.1818
Сын: Мужев Илья Матфеев
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
27.08.1819
Дочь: Наталия Матвиева
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
21.12.1820
Дочь: Иульяния Матфиева
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
Около ?.09.1822
Дочь: Наталья Матфиева
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Мужев Козма Мафеев
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
12.11.1827
Дочь: Стефанида Матфиева
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Рождение ребёнка
12.11.1827
Дочь: Стефанида Матвиева
Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов
Смерть
Неизвестно