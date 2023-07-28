Мужева (Чащина) Настасья Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужева (Чащина) Настасья Трофимова

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Чащин Трофим Васильев

Мать: Чащина (тренина Вдова) Пелагия Никифорова

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1816

Муж: Мужев Матфий Ефимов

Рождение ребёнка
02.05.1817

Сын: Мужев Афанасий Матвиев

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1818

Сын: Мужев Илья Матфеев

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.08.1819

Дочь: Наталия Матвиева

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.12.1820

Дочь: Иульяния Матфиева

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.09.1822

Дочь: Наталья Матфиева

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Мужев Козма Мафеев

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Рождение ребёнка
12.11.1827

Дочь: Стефанида Матфиева

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1827

Дочь: Стефанида Матвиева

Отец ребёнка: Мужев Матфий Ефимов

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно