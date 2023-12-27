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Гультяев Сафон Михайлович

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Место рождения

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.12.1876

Дата смерти

21.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.

Дочь: Гультяева Надежда Сафоновна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Григорьевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1905 ст.

Дочь: Киселёва Марфа Сафоновна

Мать ребёнка: Гультяева Анна Григорьевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Сын: Гультяев Александр Сафонович

Мать ребёнка: Гультяева Анна Григорьевна

Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Анна Григорьевна

Смерть
21.11.1969
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