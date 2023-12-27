Гультяев Сафон Михайлович
Место рожденияБелоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рождения16.12.1876
Дата смерти21.11.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1903 ст.
Дочь: Гультяева Надежда Сафоновна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Григорьевна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.07.1905 ст.
Дочь: Киселёва Марфа Сафоновна
Мать ребёнка: Гультяева Анна Григорьевна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Сын: Гультяев Александр Сафонович
Мать ребёнка: Гультяева Анна Григорьевна
Белоусово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1969