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Сорокинъ Иванъ
Сорокинъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
11.09.1893
Пол
Мужской
Отец
Сорокинъ Тимофей
1866 г.р.
Мать
Сорокина (Потѣшина) Надежда
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Сорокинъ Тимофей
Мать:
Сорокина Надежда
Смерть
11.09.1893
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