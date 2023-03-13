Сорокинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокинъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

11.09.1893

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Сорокинъ Тимофей

Мать: Сорокина Надежда

Смерть
11.09.1893