Комзарев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комзарев Александр Иванович

Место рождения

Адамовское, Дзержинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Адамовское, Дзержинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комзарев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Комзарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Комзарева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Елена Александровна

Мать ребёнка: Комзарева Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комзарева Мария Петровна

Смерть
Неизвестно