Baptiste Louis
Место рожденияin Honolulu, Territory of Hawaii
Дата рождения14.09.1897
Дата смерти26.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1936
Мать ребёнка: Baptiste Dorothy Fred
Рождение ребёнка
20.10.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Baptiste Dorothy Fred
San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Baptiste Dorothy Fred
Смерть
26.05.1973
San Francisco County, California, United states