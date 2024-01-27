Baptiste Louis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Baptiste Louis

Место рождения

in Honolulu, Territory of Hawaii

Дата рождения

14.09.1897

Дата смерти

26.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

in Honolulu, Territory of Hawaii
Рождение ребёнка
26.04.1936

Сын: Baptiste William Edward

Мать ребёнка: Baptiste Dorothy Fred

Рождение ребёнка
20.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Baptiste Dorothy Fred

San Francisco, San Francisco, California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Baptiste Dorothy Fred

Смерть
26.05.1973
San Francisco County, California, United states
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