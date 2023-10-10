Мухин Игнат Петрович
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Мухин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Беляшкина Прасковья Игнатова
Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Кокорева 1 Жена Мухина Игнатова
Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
1748
Сын: Мухин Михаил Игнатов
Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мухин Аврам Игнатов
Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно