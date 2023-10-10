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Мухин Игнат Петрович

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Мухин Петр

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Беляшкина Прасковья Игнатова

Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Кокорева 1 Жена Мухина Игнатова

Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мухин Герасим Игнатов

Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Мухин Михаил Игнатов

Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мухин Аврам Игнатов

Мать ребёнка: Мухина Феврония Леонтиева

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Феврония Леонтиева

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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