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Пахомкина Щербакова Антонина Дмитриева

Место рождения

Обливное, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

11.11.1919 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1919 ст.

Отец: Щербаков (Пахомкин) Дмитрий Ефремов

Мать: Щербакова Пахомкина (Казорина) Иулиания Ульяна Флорова

Обливное, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
11.11.1919 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Гаврил Фролов Овчинников Евфросиния Флорова Казорина
Смерть
Неизвестно
Обливное, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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