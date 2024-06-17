Пахомкина Щербакова Антонина Дмитриева
Место рождения
Дата рождения11.11.1919 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1919 ст.
Отец: Щербаков (Пахомкин) Дмитрий Ефремов
Мать: Щербакова Пахомкина (Казорина) Иулиания Ульяна Флорова
Крещение
11.11.1919 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Гаврил Фролов Овчинников Евфросиния Флорова Казорина
Смерть
Неизвестно