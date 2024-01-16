Ордина Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Ордин Кондратий Алексеевич

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ордин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Ордин Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Меланья Алексеевна

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ордин Лука Алексеевич

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ордин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ордин Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Алексей Никифорович

Мондур, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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