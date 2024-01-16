Ордина Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Ордин Кондратий Алексеевич
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Ордин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Меланья Алексеевна
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ордин Алексей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно