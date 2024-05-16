Терехова (Зенкина) Любовь Феодуловна 13.09.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Терехова (Зенкина) Любовь Феодуловна

Место рождения

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.09.1885

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885

Отец: Зенкин Феодул Максимович

Мать: Зенкина (Комарова) Степанида Ивановна

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1903

Муж: Терехов Филипп Ильич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.09.1904

Дочь: (Терехова) Харитона Филипповна

Отец ребёнка: Терехов Филипп Ильич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.08.1906

Дочь: (Терехова) Наталья Филипповна

Отец ребёнка: Терехов Филипп Ильич

Агро-Пустынь, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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