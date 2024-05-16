Терехова (Зенкина) Любовь Феодуловна
Место рождения
Дата рождения13.09.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
01.10.1903
Муж: Терехов Филипп Ильич
Рождение ребёнка
21.09.1904
Дочь: (Терехова) Харитона Филипповна
Отец ребёнка: Терехов Филипп Ильич
Рождение ребёнка
20.08.1906
Дочь: (Терехова) Наталья Филипповна
Отец ребёнка: Терехов Филипп Ильич