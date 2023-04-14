Клименко Анастасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1890
Дочь: Клименко Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Клименко Григорий Максимович
Рождение ребёнка
13.12.1891
Дочь: Клименко Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Клименко Григорий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно