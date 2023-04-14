Клименко Анастасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1890

Дочь: Клименко Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Клименко Григорий Максимович

Рождение ребёнка
13.12.1891

Дочь: Клименко Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Клименко Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно