Величенко (Олещинская) Алла Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1966
Сын: Величенко Юрий Александрович
Отец ребёнка: Величенко Александр Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1975
Дочь: Величенко Ольга Александровна
Отец ребёнка: Величенко Александр Иванович