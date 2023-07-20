Величенко (Олещинская) Алла Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величенко (Олещинская) Алла Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1966

Сын: Величенко Юрий Александрович

Отец ребёнка: Величенко Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1975

Дочь: Величенко Ольга Александровна

Отец ребёнка: Величенко Александр Иванович

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