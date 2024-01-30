Соловьева Наталья Калистратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1856
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич
Рождение ребёнка
27.08.1862 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич
Рождение ребёнка
01.05.1865
Сын: Соловьев Арсений Егорович
Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич
Рождение ребёнка
01.05.1865
Сын: Соловьев Николай Егорович
Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич
Рождение ребёнка
05.09.1869
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич
Рождение ребёнка
24.11.1871
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич
Смерть
Неизвестно