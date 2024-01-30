Соловьева Наталья Калистратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Наталья Калистратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1856

Муж: Соловьев Егор Аггеевич

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич

Рождение ребёнка
27.08.1862 ст.

Сын: Соловьев Захар Егорович

Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1865

Сын: Соловьев Арсений Егорович

Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1865

Сын: Соловьев Николай Егорович

Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1869

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1871

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Соловьев Егор Аггеевич

Пехметьев, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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