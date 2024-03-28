Шойков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шойкова Евфросиния
Рождение ребёнка
Около 1908
Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния
Рождение ребёнка
22.07.1912
Дочь: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Шойкова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Романовская (Шойкова) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния
Смерть
Неизвестно