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Шойков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шойкова Евфросиния

Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Шойков Федор Иванович

Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния

Рождение ребёнка
22.07.1912

Дочь: Краснова (Шойкова) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Шойкова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Романовская (Шойкова) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Шойкова Евфросиния

Смерть
Неизвестно

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