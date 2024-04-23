Еребакан ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тельпиз (Еребакан) ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА
Мать ребёнка: Еребакан (Кадын) НАДЕЖДА ПЕРОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Еребакан (Кадын) НАДЕЖДА ПЕРОВНА
Рождение ребёнка
01.11.1976
Сын: Еребакан ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Мать ребёнка: Еребакан (Кадын) НАДЕЖДА ПЕРОВНА