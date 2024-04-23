Еребакан ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еребакан ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еребакан ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать: Еребакан СТЕФАНИДА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тельпиз (Еребакан) ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА

Мать ребёнка: Еребакан (Кадын) НАДЕЖДА ПЕРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Еребакан ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ

Мать ребёнка: Еребакан (Кадын) НАДЕЖДА ПЕРОВНА

Рождение ребёнка
01.11.1976

Сын: Еребакан ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Мать ребёнка: Еребакан (Кадын) НАДЕЖДА ПЕРОВНА

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