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Шестаков Никифор Иванович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.06.1859

Сын: Шестаков Федор Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1862

Дочь: Шестакова Пелагея Никифоровна

Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
17.03.1875

Сын: Шестаков Николай Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1876

Сын: Шестаков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
26.07.1876

Сын: Шестаков Степан Никифорович

Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестакова -- Елизавета Фотеевна

Смерть
Неизвестно
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