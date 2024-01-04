Шестаков Никифор Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1859
Сын: Шестаков Федор Никифорович
Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна
Рождение ребёнка
06.05.1862
Дочь: Шестакова Пелагея Никифоровна
Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна
Рождение ребёнка
17.03.1875
Сын: Шестаков Николай Никифорович
Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна
Рождение ребёнка
26.07.1876
Сын: Шестаков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна
Рождение ребёнка
26.07.1876
Сын: Шестаков Степан Никифорович
Мать ребёнка: Шестакова -- Елизавета Фотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно