Адианов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Адианов Яков Егорович
Рождение ребёнка
22.10.1903
Мать ребёнка: Адианова Акилина Е...ва
Бракосочетание
31.10.1904
Рождение ребёнка
11.03.1908
Мать ребёнка: Адианова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1910
Мать ребёнка: Адианова Евфимия Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1913
Дочь: Адианова Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Адианова Евфимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Адианова Акилина Е...ва
Смерть
Неизвестно