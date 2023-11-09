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Адианов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Адианов Яков Егорович

Мать: Адианова Марфа Григориевна

Рождение ребёнка
22.10.1903

Сын: Адианов Яков Иванович

Мать ребёнка: Адианова Акилина Е...ва

Бракосочетание
31.10.1904

Жена: Адианова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1908

Сын: Адианов Василий Иванович

Мать ребёнка: Адианова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1910

Сын: Адианов Федор Иванович

Мать ребёнка: Адианова Евфимия Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1913

Дочь: Адианова Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Адианова Евфимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адианова Акилина Е...ва

Смерть
Неизвестно
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