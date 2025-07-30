Ахметшина (Хуснутдинова) Лилия 09.05.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ахметшина (Хуснутдинова) Лилия

Автор
ЛА
Ахметшина Л.

женский, родилась 09.05.1985

Отец
Хуснутдинов Тагир Мухаммадиевич01.04.1961 г.р.
Мать
Хуснутдинова (Мингазиева) Раузания Салихзановна06.08.1961 г.р.
Супруги
Ахметшин Рустам Гамилевич29.11.1982 г.р.
Дети
Ахметшина Амина Рустамовна04.10.2014 г.р.
Ахметшина Алия Рустамовна02.04.2018 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1985

Отец: Хуснутдинов Тагир Мухаммадиевич

Мать: Хуснутдинова (Мингазиева) Раузания Салихзановна

Родилась в Москве в районе м. Электрозаводская

Бракосочетание
15.09.2012

Муж: Ахметшин Рустам Гамилевич

Никах 07.07.2012, Регистрация брака 15.09.2012 в Чертановском ЗАГСе Москвы

Рождение ребёнка
04.10.2014

Дочь: Ахметшина Амина Рустамовна

Отец ребёнка: Ахметшин Рустам Гамилевич

Родилась в Москве, в Филатовской больнице, как и её папа Рустам. Любит заниматься творчеством, очень талантливая.

Рождение ребёнка
02.04.2018

Дочь: Ахметшина Алия Рустамовна

Отец ребёнка: Ахметшин Рустам Гамилевич

Родилась в Москве, дома, были быстрые роды ночью, родилась на следующий день после дня рождения дедушки Тагира. Очень чуткая, добрая и талантливая девочка.

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