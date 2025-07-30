Ахметшина (Хуснутдинова) Лилия
женский, родилась 09.05.1985
ОтецХуснутдинов Тагир Мухаммадиевич01.04.1961 г.р.
МатьХуснутдинова (Мингазиева) Раузания Салихзановна06.08.1961 г.р.
Супруги
Ахметшин Рустам Гамилевич29.11.1982 г.р.
Дети
Ахметшина Амина Рустамовна04.10.2014 г.р.
Ахметшина Алия Рустамовна02.04.2018 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1985
Бракосочетание
15.09.2012
Рождение ребёнка
04.10.2014
Дочь: Ахметшина Амина Рустамовна
Отец ребёнка: Ахметшин Рустам Гамилевич
Рождение ребёнка
02.04.2018
Дочь: Ахметшина Алия Рустамовна
Отец ребёнка: Ахметшин Рустам Гамилевич
Родилась в Москве в районе м. Электрозаводская