Чудина Гульджиган
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1957
Дочь: Арысланова Разия Хасьяновна
Отец ребёнка: Чудин Хасьян Абд-Хакимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минсагит
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саит
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно