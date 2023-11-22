Чудина Гульджиган — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудина Гульджиган

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1957

Дочь: Арысланова Разия Хасьяновна

Отец ребёнка: Чудин Хасьян Абд-Хакимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудин Хасьян Абд-Хакимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минсагит

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саит

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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