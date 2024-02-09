Солодова (Хорькина) Елена Кондратьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиОколо 1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: Хорькин Кондрат Иванов
Мать: Хорькина Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лифанова Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Солодов Илья Григорьевич
Смерть
Около 1971
Старожилово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область