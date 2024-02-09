Солодова (Хорькина) Елена Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодова (Хорькина) Елена Кондратьевна

Место рождения

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Около 1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Хорькин Кондрат Иванов

Мать: Хорькина Евдокия Ильина

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лифанова Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Солодов Илья Григорьевич

Лучинск, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1971
Старожилово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
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