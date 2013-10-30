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Сат Серендаш Эртинеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
30.10.2013

Отец: Сат Эртине Михайлович

Мать: Сат Ольга Николаевна