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Сат Серендаш Эртинеевич
Сат Серендаш Эртинеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.10.2013
Пол
Мужской
Отец
Сат Эртине Михайлович
1985 г.р.
Мать
Сат Ольга Николаевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
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ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.2013
Отец:
Сат Эртине Михайлович
Мать:
Сат Ольга Николаевна
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