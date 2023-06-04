Ямщикова Галина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ямщиков Яков Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелинская Татьяна Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелинская Ирина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зелинская Надежда Павловна
Отец ребёнка: не указан