Ямщикова Галина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщикова Галина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ямщиков Яков Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелинская Татьяна Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелинская Ирина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зелинская Надежда Павловна

Отец ребёнка: не указан