Zharmukhambetova Lyailya — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zharmukhambetova Lyailya

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.19

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

193 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.19

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.196

Сын: Zharmukhambetov Mazhit Nurbayevich

Отец ребёнка: Zharmukhambetov Nurbai Nurtaza yli

Рождение ребёнка
1963

Сын: Zharmukhambetov Bolat Nurbay yli

Отец ребёнка: Zharmukhambetov Nurbai Nurtaza yli

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Zharmukhambetov Nurbai Nurtaza yli

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