(Гладкова) Марія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гладкова) Марія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Гладковъ Яковъ

Мать: Гладкова Марія