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(Гладкова) Марія
(Гладкова) Марія
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Пол
Женский
Отец
Гладковъ Яковъ
1873 г.р.
Мать
Гладкова (Богатова) Марія
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Гладковъ Яковъ
Мать:
Гладкова Марія
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