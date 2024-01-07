Степанида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Малютин Конан Артемонович
Отец ребёнка: Малютин Артемон (Артемий) Никитич
Рождение ребёнка
С 1706 по 1707
Сын: Малютин Фёдор Артемонович
Отец ребёнка: Малютин Артемон (Артемий) Никитич
Рождение ребёнка
Около 1714
Дочь: Малютина Устинья Артемьевна (Артемановна)
Отец ребёнка: Малютин Артемон (Артемий) Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно