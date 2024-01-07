Степанида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1676 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Малютин Конан Артемонович

Отец ребёнка: Малютин Артемон (Артемий) Никитич

Рождение ребёнка
С 1706 по 1707

Сын: Малютин Фёдор Артемонович

Отец ребёнка: Малютин Артемон (Артемий) Никитич

Рождение ребёнка
Около 1714

Дочь: Малютина Устинья Артемьевна (Артемановна)

Отец ребёнка: Малютин Артемон (Артемий) Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Артемон (Артемий) Никитич

Смерть
Неизвестно
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