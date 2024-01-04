Поддубный Тимофей Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поддубный Тимофей Игнатьевич

Место рождения

Гороховатка, Харківська область

Дата рождения

1976

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Роганская Ульяна Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Гороховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Поддубный Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Гороховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1930
Рождение
1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Гороховатка, Харківська область
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