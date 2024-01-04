Поддубный Тимофей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1976
Дата смерти1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Роганская Ульяна Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Поддубный Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1930
Рождение
1976
Отец: не указан
Мать: не указана