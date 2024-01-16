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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дедюрин Иван Семёнович

Отец ребёнка: Дедюрин Семён Ларионович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Корзникова Евдокия Семёновна

Отец ребёнка: Дедюрин Семён Ларионович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Дедюрин Яков Семёнович

Отец ребёнка: Дедюрин Семён Ларионович

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1739

Сын: Дедюрин Семён Семёнович

Отец ребёнка: Дедюрин Семён Ларионович

д. Подсмуринская
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