Касатова (Воронина) Евфросиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касатова (Воронина) Евфросиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1889 ст.

Муж: Касатов Иван Степанович

Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.

Сын: Касатов Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Касатов Иван Степанович

Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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