Касатова (Воронина) Евфросиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1889 ст.
Раздоры, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.11.1890 ст.
Отец ребёнка: Касатов Иван Степанович
Сенной, город Михайловка, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно