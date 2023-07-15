Плаксина Гликерия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина Гликерия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1852

Дочь: Плаксина Наталия Ермиловна

Отец ребёнка: Плаксин Ермил Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Ермил Илларионович

Смерть
Неизвестно