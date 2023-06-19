Агрофена
Место рождения
Дата рождения1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Арина
Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ
Рождение ребёнка
1806
Сын: Яковъ Ефимовъ
Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимъ Савельевъ