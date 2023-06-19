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Агрофена

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

1803 г.р.
1806 г.р.
1809 г.р.
1813 г.р.
1815 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Арина

Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Яковъ Ефимовъ

Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ефимъ Савельевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимъ Савельевъ