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Горшенинъ Акинфей
Горшенинъ Акинфей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1760
Дата смерти
До 1782
Пол
Мужской
Отец
Горшенинъ Фролъ
1727 г.р.
Мать
Горшенина Прасковья
1734 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец:
Горшенинъ Фролъ
Мать:
Горшенина Прасковья
Смерть
До 1782
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