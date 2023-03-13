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Горшенинъ Акинфей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Горшенинъ Фролъ

Мать: Горшенина Прасковья

Смерть
До 1782