Брайцева Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брайцева Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1837

Муж: Брайцев Ефим Захарович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1837

Сын: Николай Ефимович

Отец ребёнка: Брайцев Ефим Захарович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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