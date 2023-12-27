Брайцева Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.01.1837
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1837
Сын: Николай Ефимович
Отец ребёнка: Брайцев Ефим Захарович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно