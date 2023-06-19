Заводько (Селезнева) Ефросинья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1896
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
26.05.1917
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
08.06.1918
Сын: Заводько Федор Константинович
Отец ребёнка: Заводько Константин Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1920
Сын: Заводько Владимир Константинович
Отец ребёнка: Заводько Константин Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно