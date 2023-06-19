Заводько (Селезнева) Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводько (Селезнева) Ефросинья Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.09.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1896

Отец: Селезнев Алексей Ефремович

Мать: Селезнева Вера Яковлевна

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
26.05.1917

Муж: Заводько Константин Иванович

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
08.06.1918

Сын: Заводько Федор Константинович

Отец ребёнка: Заводько Константин Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1920

Сын: Заводько Владимир Константинович

Отец ребёнка: Заводько Константин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно