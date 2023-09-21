Илимова (Бузова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1876 ст.
Отец: Бузов Николай Тимофеевич
Мать: Бузова Анна Ефимовна
Бракосочетание
30.04.1917 ст.
тайный советник сенатор ВВ Илимов прав перв 54 лет, дочь дсс НН Бузова прав перв 28 лет по жениху: сенатор тс Илья Ефимович Ильяшенко и дсс Сергей Васильевич Илимов по невесте: сс Константин Григорь... Показать все
Смерть
Неизвестно