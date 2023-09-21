Илимова (Бузова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илимова (Бузова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1876 ст.

Отец: Бузов Николай Тимофеевич

Мать: Бузова Анна Ефимовна

Бракосочетание
30.04.1917 ст.

Муж: Илимов Василий Васильевич

тайный советник сенатор ВВ Илимов прав перв 54 лет, дочь дсс НН Бузова прав перв 28 лет по жениху: сенатор тс Илья Ефимович Ильяшенко и дсс Сергей Васильевич Илимов по невесте: сс Константин Григорь... Показать все
Смерть
Неизвестно
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