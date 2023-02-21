Головин Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловин Евгений Александрович

Головин Евгений Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Александр Иванович

Мать: Головина Валентина Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Полина Евгеньевна

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: Головина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Екатерина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close