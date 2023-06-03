Соколов Константин Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Константин Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Егор

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно