Савекова (Грибкова) Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1927
Дата смерти22.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927
Отец: Грибков Степан
Мать: Грибкова Марина Изотовна
Рождение ребёнка
31.10.1945
Рождение ребёнка
05.01.1948
Рождение ребёнка
03.11.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1982