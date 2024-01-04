Савекова (Грибкова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савекова (Грибкова) Мария Степановна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

15.05.1927

Дата смерти

22.10.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Муж

1922 г.р.

Дети

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ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927

Отец: Грибков Степан

Мать: Грибкова Марина Изотовна

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
31.10.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савеков Василий Никифоров

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савеков Василий Никифоров

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савеков Василий Никифоров

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савеков Василий Никифоров

Смерть
22.10.1982
Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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