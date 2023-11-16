Короткова (Свотина) Прасковья Ивановна
Место рожденияАткарск
Дата рождения03.08.1894 ст.
Дата смерти14.02.1970
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Аткарск
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротков Макар Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1923
Сын: Коротков Андрей Макарович
Отец ребёнка: Коротков Макар Михайлович
село Даниловка Аткарский район Саратовская область
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коротков Макар Михайлович
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.02.1970