Короткова (Свотина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Свотина) Прасковья Ивановна

Место рождения

Аткарск

Дата рождения

03.08.1894 ст.

Дата смерти

14.02.1970

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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1923 г.р.
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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1894 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Аткарск
Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротков Макар Михайлович

Рождение ребёнка
24.10.1923

Сын: Коротков Андрей Макарович

Отец ребёнка: Коротков Макар Михайлович

село Даниловка Аткарский район Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коротков Макар Михайлович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.02.1970
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