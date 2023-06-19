Юринова (Шаркевич) Татьяна Агафоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1871 ст.
Отец ребёнка: Юринов Степан Анисимович
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Юринов Степан Анисимович
Рождение ребёнка
08.03.1876 ст.
Дочь: Баранова Дарья Степановна
Отец ребёнка: Юринов Степан Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно