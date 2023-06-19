Юринова (Шаркевич) Татьяна Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮринова (Шаркевич) Татьяна Агафоновна

Юринова (Шаркевич) Татьяна Агафоновна

Место рождения

Заглушница, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Заглушница, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1871 ст.

Сын: Юринов Филипп Степанович

Отец ребёнка: Юринов Степан Анисимович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Юринов Егор Степанович

Отец ребёнка: Юринов Степан Анисимович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.03.1876 ст.

Дочь: Баранова Дарья Степановна

Отец ребёнка: Юринов Степан Анисимович

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Степан Анисимович

Смерть
Неизвестно