Аникина Александра Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Аникин Петр Михайлович
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Аникин Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно