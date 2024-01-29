Аникина Александра Аврамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Александра Аврамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Аникин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Аникин Петр Михайлович

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Аникин Петр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аникин Петр Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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