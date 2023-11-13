Добровольская Жанна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добровольский Вадим Андреевич
Отец ребёнка: Добровольский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Добровольский Александр Андреевич
Отец ребёнка: Добровольский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добровольский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан