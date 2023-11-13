Добровольская Жанна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская Жанна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрушкевич Владимир Владимирович

Мать: Андрушкевич Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добровольский Вадим Андреевич

Отец ребёнка: Добровольский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Добровольский Александр Андреевич

Отец ребёнка: Добровольский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добровольский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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